In questo periodo di emergenza Coronavirus, in cui siamo tutti costretti alla quarantena, a stare lontani gli uni dagli altri e ad uscire di casa solo se strettamente necessario, molti sono i gesti di solidarietà e di aiuto che si stanno vedendo nel paesi del Vallo di Diano.

A Sala Consilina, paese più colpito del comprensorio, diverse sono le iniziative messe in campo dai volontari per aiutare chiunque sia in difficoltà.

Anche i volontari di “La Colomba Soccorso“, associazione di volontariato e pubblica assistenza con sede ad Atena Lucana, hanno deciso di unirsi a quanti sono entrati in azione per rendere più semplice la vita dei cittadini che ne hanno più bisogno. I volontari effettueranno consegne a domicilio di beni di prima necessità e farmaci su tutto il territorio di Sala Consilina, compreso il centro storico.

“Saremo a disposizione, gratuitamente, di tutti coloro che hanno difficoltà in questo triste momento“, afferma Mario, uno dei volontari.

Per contattare “La Colomba Soccorso” basta rivolgersi a Mario al numero 340/5100872.

– Paola Federico –