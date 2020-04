Emergenza Coronavirus. In Basilicata arrivano tamponi e dispositivi di protezione

“Ora sarà possibile incrementare le attività svolte sul territorio dai sanitari per assistere e supportare i cittadini che hanno bisogno di cure”. Così Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata che ha ricevuto ieri dalla Protezione civile 62mila mascherine chirurgiche, 21mila mascherine ffp2-kn95, 1000 mascherine ffp3, 10mila mascherine monovelo, 20mila guanti monouso, 2200 camici protettivi, 200 tute protettive e 21mila tamponi con reagenti.

Nel ringraziare “la Protezione Civile nazionale ed in particolare il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, che nella sua recente visita in Basilicata si era impegnato a sostenere le nostre richieste di dispositivi di protezione e materiali indispensabili per la gestione dell’emergenza”, Bardi afferma che “ora sarà possibile incrementare le attività svolte sul territorio dai sanitari, ed in particolare dalle dieci ‘Unità speciali’ che stanno lavorando a pieno regime, in provincia di Potenza e in provincia di Matera, per assistere e supportare i cittadini lucani che hanno bisogno di cure. I presidi e i materiali che la Protezione civile ci ha assegnato si uniscono ai materiali che faticosamente abbiamo reperito con le risorse della Regione, ma che naturalmente non sono sufficienti per la gestione di questa inedita e complessa emergenza sanitaria”.

“Colgo l’occasione – aggiunge Bardi – per ringraziare ancora una volta i sanitari, che lavorano con abnegazione negli ospedali e sul territorio, e le persone impegnate ad assicurare i servizi essenziali in questo periodo difficile. Non abbiamo ancora superato l’emergenza ma stiamo facendo il possibile per alleviare i disagi ed assicurare un aiuto a chi ha bisogno. Continuando ad osservare le regole sono certo che supereremo presto la fase più difficile. La Regione, con l’aiuto dei cittadini, con il contributo e la forza dei lucani, saprà pensare anche al dopo, alla fase della ripresa e della rinascita. Insieme ce la faremo”.

– Chiara Di Miele –