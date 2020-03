Emergenza Coronavirus. Il monito del Vescovo De Luca:”Evitare celebrazioni troppo affollate”

“Anche nella Diocesi di Teggiano-Policastro vige l’invito ai parroci di evitare le celebrazioni con gran concorso di popolo come le esequie ed è bene spiegare alle famiglie il dovere di collaborare con le istituzioni civili e religiose per la salvaguardia del bene comune “.

Il monito giunge da S.E. Mons. Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro in merito all’emergenza Coronavirus.

Nei giorni scorsi, la Conferenza Episcopale Italiana ha reso note le ulteriori restrizioni per limitare il contagio del temibile virus: in ultimo, la sospensione di catechismo e attività oratoriali.

“Anche per le messe del terzo, ottavo giorno e trigesimo sono invitati a partecipare solo i familiari più stretti – l’invito del Vescovo – le chiese restano aperte per la celebrazione eucaristica e per la Via Crucis nel rispetto delle norme già note. Le parrocchie restano accessibili per tutto il giorno per la preghiera e l’adorazione personale o in piccoli gruppi“.

“Si richiede responsabilità e chiarezza” è il monito conclusivo di Monsignore De Luca.

– Claudia Monaco –