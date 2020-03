Emergenza Coronavirus. Il duro sfogo del Direttore Mandia: “All’ospedale di Polla nessun focolaio”

“All’ospedale ‘Curto’ di Polla non esiste nessun focolaio!”.

È questa l’ennesima precisazione che giunge dal Direttore Sanitario Luigi Mandia mentre il presidio ospedaliero valdianese vive ore difficili legate all’emergenza nazionale Coronavirus.

Spirito di abnegazione e sacrificio, come sottolineato più volte dalla Direzione del “Curto”, continuano a essere presenti in queste settimane. Occorre sottolineare, inoltre, che al “Curto” è stata allestita un’area Covid-19 diretta dal dottore Domenico Rubino.

“Devo sottolineare – dichiara Mandia – che queste affermazioni che giungono da chi magari vive solo con un telefono in mano potrebbero essere fortemente nocive per i pazienti. Qualcuno ha pensato che una persona, magari in preda ad un infarto, può decidere di non essere soccorsa per paura di finire in una struttura non protetta? Chi si permette di sentenziare ha consapevolezza dei rischi che si stanno facendo correre al Vallo di Diano? Cosa devono pensare, inoltre, i nostri familiari o quelli dei pazienti? Non si possono disconoscere così i sacrifici di tante persone”.

Toni duri, senz’altro, quelli del Direttore Mandia ma che sottolineano, ancora una volta, la necessità di tutelare il Vallo di Diano dal punto di vista sanitario. Oltre all’emergenza Covid-19, infatti, i medici continuano ad essere in prima linea per assicurare il proprio operato a quanti necessitano di cure urgenti.

“Qua ci sono persone in prima linea che stanno lavorando – conclude – Dobbiamo unirci tutti e cercare di uscire da questa emergenza. E’ un dramma nazionale, rimaniamo uniti per cortesia ed evitiamo protagonismi che non portano a nulla”.

– Claudia Monaco –