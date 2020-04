Emergenza Coronavirus. Il Comune di Vietri di Potenza realizza la banconota per i bonus alle famiglie

Banconote coniate per l’emergenza Coronavirus, con tagli da 5 e 10 euro, da destinare ai nuclei familiari che ne fanno richiesta, da un minimo di 200 euro ad un massimo di 800. E’ questo quanto ideato e realizzato dall’Amministrazione comunale di Vietri di Potenza, nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione di benefici per affrontare l’emergenza a seguito dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile e del Fondo Social Card Covid-19 della Regione Basilicata.

“Abbiamo pensato che in questo momento fosse necessario mettere a disposizione della comunità uno strumento facile da utilizzare e allo stesso tempo capace di garantire trasparenza e tracciabilità. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso di tutti coloro che a Vietri di Potenza si stanno adoperando nell’ambito dell’emergenza”, ha dichiarato il sindaco, Christian Giordano. La banconota riporta una veduta di Vietri di Potenza avvolta dall’arcobaleno e dall’hashtag #andratuttobene.

A Vietri da qualche giorno si può già presentare la domanda. Tutte le modalità sono riportate nella homepage del sito istituzionale del Comune. Sarà data priorità a tutti coloro non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico. Gli importi variano da 200 euro (nucleo familiare composto da una persona) fino a 800 euro (nuclei composti da 5 o più persone). I buoni spesa sono utilizzabili presso i commercianti che avranno aderito. A tal proposito, il Comune ha già pubblicato un avviso di manifestazione di interesse riservato ai commercianti ed alle attività sul territorio (appena disponibile, verrà pubblicato l’elenco delle attività sul sito istituzionale dell’Ente).

I richiedenti del contributo, potranno scegliere se ricevere buoni spesa o richiedere il pagamento di utenze domestiche.

– Chiara Di Miele –