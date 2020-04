A seguito delle recentissime disposizioni normative, le consulenze fisiche presso gli Sportelli del Consumatore Codacons presenti nei comuni del Cilento sono sospese fino a data da destinarsi. Tuttavia il Codacons Cilento – Comuni Velini non abbandona cittadini e consumatori.

Infatti, anche il Codacons si aggiungerà alla rete dei servizi per i cittadini, in questo difficile momento di emergenza sanitaria per il contagio da Covid-19. L’associazione seguirà i cittadini telematicamente o telefonicamente per la risoluzione dei problemi che si presenteranno quotidianamente.

Pertanto, sarà possibile contare gli uffici dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 19.30, al numero 345/7728260, oppure inviando una e-mail all’indirizzo codaconscilentocomunivelini@gmail.com.

“La necessità nasce dal fatto che molti cittadini hanno segnalato di essere confusi e disorientati con i continui provvedimenti che il Governo, la Regione e il Comune emettono per fronteggiare l’emergenza – afferma Bartolomeo Lanzara,responsabile Codacons Cilento-Comuni Velini -. A questo fine mettiamo a disposizione gratuitamente i nostri esperti per informare chi ha necessità di sapere come e cosa fare in merito ai provvedimenti di aiuto che sono stati varati di recente su mutui, bollette luce, gas, acqua e ogni tipo di iniziativa a sostegno delle famiglie allo scopo di alleviare il più possibile i disagi di chi è costretto a stare in casa e non può più lavorare o che comunque, a causa di questa emergenza, si trova in gravi difficoltà“.

