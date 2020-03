Emergenza Coronavirus e riapertura Ospedale Agropoli. M5S:”Fieri di aver raggiunto questo risultato”

La Regione Campania ha ufficializzato l’annuncio: l’Ospedale di Agropoli sarà riaperto per far fronte all’emergenza Coronavirus.

“E’ un risultato straordinario per tutti i cittadini. Abbiamo presentato due interrogazioni, una al Senato della Repubblica ed una alla Giunta Regionale“, annunciano i Senatori del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello e Felicia Gaudiano insieme al Consigliere regionale Michele Cammarano.

“Quest’apertura, da troppo tempo attesa e auspicata, diviene fondamentale in un momento di emergenza sanitaria nazionale che il nostro paese e la nostra Regione stanno attraversando – sottolineano –. Essa è il frutto di annose battaglie di cittadini e portavoce del Movimento 5 Stelle, ma anche degli enti istituzionali e dei tanti sindaci che sul territorio si rendono conto della gravità della situazione e invocano altre misure simili oltre all’apertura di nuovi spazi per affrontare l’emergenza. I casi di contagio da Covid-19 sono ancora limitati e, se si agisce in questo iniziale momento della curva epidemica, si possono raggiungere significativi risultati“.

Questa lotta, secondo i rappresentati del M5S, si poteva vincere solo con il buon senso istituzionale e per questo “siamo soddisfatti nell’apprendere che il Direttore dell’Asl abbia usato la ragionevolezza ascoltando le richieste nostre e di tanti cittadini che si aspettano ora più che mai risposte forti, decise, unitarie e risolutive“.

“Adesso bisogna lavorare perché la riapertura per l’emergenza Coronavirus diventi un’apertura definitiva – concludono – perché la nostra area è, notoriamente, in emergenza sanitaria permanente essendo di fatto sprovvista di un pronto soccorso ed essendo gli altri ospedali, più o meno vicini, depotenziati e difficili da raggiungere“.

– Paola Federico –

