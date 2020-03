Emergenza Coronavirus. Donate attrezzature all’ospedale “Curto” di Polla con la raccolta fondi Gopi-Anpas

I volontari della Pubblica Assistenza Gopi – Protezione civile Anpas di Caggiano hanno lanciato la raccolta fondi #iltuoaiutoèprezioso per sostenere le esigenze scaturite dal propagarsi del Coronavirus anche nel Comune di Caggiano.

I fondi raccolti serviranno per comprare mascherine, tute protettive, dispositivi di protezione individuale, barelle di biocontenimento per il trasporto dei malati e tutte le attrezzature utili per ospedali e 118.

Con i primi soldi raccolti sono state comprare attrezzature per la Terapia Intensiva dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla

“Nella giornata di oggi abbiamo rifornito l’ospedale ‘Curto’ di Polla di carrelli montati nel reparto di Cardiologia che verrà adibito a nuovo reparto di Terapia Intensiva Covid-19 – dichiara Andrea Grippo, responsabile coordinatore di Anpas Campania -. Fin dai primi giorni di questa emergenza era chiaro che ci fosse bisogno un aiuto concreto. Infatti, molti cittadini ci hanno chiesto di voler dare un contributo e quindi abbiamo istituto questa raccolta fondi per dare una mano a tutto il personale sanitario, i volontari e le Forze dell’Ordine del territorio per fronteggiare l’emergenza Coronavirus“.

I volontari della Pubblica Assistenza Gopi – Protezione Civile Anpas di Caggiano da giorni stanno provvedendo alla sanificazione delle strade del territorio e alla consegna di farmaci e di beni di prima necessità.

– Rosanna Raimondo –