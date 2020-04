Emergenza Coronavirus. Chiese chiuse fino al 4 maggio nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno

Chiese chiuse fino a lunedì 4 maggio nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

Lo ha stabilito l’Arcivescovo, Mons. Andrea Bellandi.

“Perdurando nel nostro territorio una situazione sanitaria in cui la curva di contagio non risulta essere ancora in netta decrescita, – spiega l’Arcivescovo – si dispone la conferma dell’eccezionale misura cautelativa, adottata il 12 marzo con la chiusura dell’accesso alle Chiese presenti nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, fino a lunedì 4 maggio“.

– Chiara Di Miele –