Emergenza Coronavirus. Ad Ascea, dal 1° giugno, un Pass per accedere a spiagge, parchi ed edifici pubblici

Dal 1° giugno tutti i residenti e coloro che faranno ingresso nel territorio comunale di Ascea avranno un Pass. E’ una delle misure, originale e pratica, messa in atto dall’Amministrazione comunale per contrastare la diffusione del Covid-19.

I pass, che dovranno essere esibiti per accedere alle spiagge, ai parchi e agli edifici pubblici, saranno di colori diversi a seconda della categoria di persone (residenti, proprietari di seconde case, non residenti, turisti, turisti giornalieri) per favorire controlli rapidi da parte delle Forze dell’Ordine. I turisti avranno il pass previa comunicazione del periodo di permanenza e della struttura in cui alloggeranno.

“E’ una misura sperimentale – afferma il sindaco di Ascea Pietro D’Angiolillo – che potrà essere ulteriormente migliorata e utilizzata anche quando verrà meno l’emergenza Covid-19. In effetti, il comune di Ascea ha un notevole flusso turistico, ha un gran numero di seconde case, ha grandi spiagge. Tutto ciò comporta il gravissimo rischio di ingresso incontrollato nel nostro territorio ed il conseguente rischio di diffusione di contagio da Coronavirus. Abbiamo ritenuto necessario, al fine di aver maggiori notizie sui flussi turistici in entrata, di poter fronteggiare le conseguenti criticità ed al fine di agevolare e snellire i controlli, istituire un Pass che dovrà essere esibito per accedere in luoghi del territorio comunale particolarmente affollati o a rischio diffusione del virus (spiagge, parchi, edifici pubblici), anche per poter provvedere, in caso di contagio da Covid-19, alla ricostruzione della rete dei contatti ed al fine di contrastare rischi e pregiudizi alla salute pubblica“.

– Paola Federico –