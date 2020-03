La Giunta comunale di Santa Marina, guidata dal sindaco Giovanni Fortunato, sospende tutti i tributi comunali fino al 31 agosto 2020.

“In un periodo difficile come questo che stiamo vivendo – spiega il primo cittadino di Santa Marina – con questa grave crisi sanitaria e con molti lavoratori fermi, l’Amministrazione ha deciso di dare un aiuto concreto ai suoi cittadini, facendo slittare la scadenza dei tributi comunali a fine agosto. L’impegno di questa Amministrazione è quello di sostenere i cittadini nei momenti di difficoltà. Ringrazio la popolazione tutta che si sta dimostrando paziente e ligia alle norme messe in campo per contenere il contagio da Covid-19“.

Inoltre, dal Comune, è arrivata la decisione di attivare una rete di solidarietà destinata a tutti i cittadini in difficoltà.

“Abbiamo già attivato la distribuzione porta a porta, per chi ne fa richiesta, di pacchi alimentari – afferma Fortunato -. Voglio rivolgere l’appello, mio e di tutta l’Amministrazione, alla sensibilità e al senso di responsabilità civica che ha sempre contraddistinto la nostra comunità. Chi vorrà agire in tal senso, potrà dare un aiuto economico con donazioni su conto corrente postale e su IBAN, o donare materiali utili quali dispositivi di protezione personale, come mascherine, guanti, prodotti disinfettanti. Tutti gli aiuti, sia materiali che economici, saranno distribuiti a tutta la popolazione in difficoltà“.

– Paola Federico –