L’ondata di calore che sta investendo l’Italia colpisce non solo i cittadini, ma anche il personale che è chiamato ad intervenire nelle conseguenti emergenze, come il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Per tale ragione, la Segreteria Nazionale UIL FP Vigili del Fuoco chiede che “vengano adottate con urgenza misure preventive e informative per la tutela della salute e della sicurezza del personale operativo impegnato nelle attività di soccorso durante l’eccezionale ondata di calore che sta interessando il Paese”.

Anche in Basilicata, dove nelle ultime settimane si registra un sensibile aumento degli interventi, in particolare per incendi di vegetazione e altre emergenze legate alle alte temperature, le donne e gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco stanno garantendo, con professionalità e spirito di servizio, un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini.

Solidale alla richiesta dei caschi rossi è il sindacato UIL FP Potenza e Basilicata. “I Vigili del Fuoco lucani operano quotidianamente in condizioni ambientali estreme, affrontando temperature elevate, lunghi turni di servizio e interventi particolarmente gravosi, indossando dispositivi di protezione individuale che aumentano ulteriormente lo stress termico e il dispendio fisico – hanno detto dal sindacato -. Un impegno che merita non solo il riconoscimento della collettività, ma soprattutto adeguate tutele da parte dell’Amministrazione”.

In ragione di tale emergenza, il sindacato accoglie la richiesta della Segreteria Nazionale dei Vigili del Fuoco di “predisporre specifiche linee guida operative per prevenire i rischi connessi allo stress da calore, garantendo una corretta idratazione del personale, l’impiego di integratori salini, il monitoraggio costante delle condizioni fisiche degli operatori e un’adeguata formazione per il riconoscimento tempestivo di patologie gravi come la rabdomiolisi. È inoltre necessario individuare risorse economiche dedicate affinché tutti i Comandi possano disporre degli strumenti e dei presidi necessari per tutelare efficacemente il personale impegnato negli interventi”.

La sicurezza dei cittadini passa inevitabilmente attraverso la sicurezza di chi ogni giorno interviene per proteggerli. Per questo la UIL FP rinnova l’appello ai vertici del Dipartimento e del Corpo Nazionale affinché le richieste avanzate dalla UIL FP Nazionale trovino immediata attuazione.

“Tutelare la salute dei Vigili del Fuoco significa garantire un servizio di soccorso pubblico sempre efficiente, soprattutto in un periodo in cui l’emergenza climatica rende gli interventi sempre più frequenti, complessi e rischiosi” ha concluso il sindacato.