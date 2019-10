“Emergenza ambientale nella Valle del Sele”. Conte (LeU) richiede commissario straordinario di Governo

Un commissario straordinario di Governo per l’emergenza ambientale, la salute e la sicurezza pubblica nella Valle del Sele. L’ha chiesto oggi in Parlamento, il deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte, durante un question time in Aula all’indirizzo del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

“Negli ultimi tre anni – ha ricordato il deputato Conte – ci sono stati ben 5 incendi nel comune di Battipaglia, con al centro la gestione dei rifiuti. L’allarme procurato da questi episodi si aggiunge alla mancata bonifica di discariche storiche, alla ritardata rimozione delle ecoballe, ai miasmi nauseabondi che si sollevano da numerosi impianti, all’inquinamento del litorale marino, agli scarichi di rifiuti a cielo aperto nei canali di irrigazione“.

Conte reputa drammatica la situazione complessiva della Valle del Sele, con oltre 200mila persone e una superficie di oltre 37mila ettari esposte a un grave inquinamento ambientale.

“Occorre un’azione decisa del Governo – sottolinea -, come ricordato anche da una petizione pubblica firmata da migliaia di cittadini: monitoraggio ambientale, ciclo di bonifiche strutturali e un’attività coordinata contro infiltrazioni criminali nel settore. Tutto ciò non può svolgersi con poteri ordinari, ma va affidata a un’autorità unica e autonoma, un commissario straordinario di Governo“.

– Paola Federico –