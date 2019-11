EmerCampania 2019. Nelle acque di Salerno la simulazione di un ammaraggio di emergenza

Si è conclusa con successo questa mattina a Salerno la simulazione di un ammaraggio di emergenza di un velivolo in difficoltà seguita dalle operazioni di salvataggio delle persone a bordo. Si tratta di una delle tappe del grande evento EmerCampania 2019 della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed il patrocinio della Regione.

Nelle acque antistanti la spiaggia di Santa Teresa numerosi volontari, nonostante la pioggia, hanno svolto le simulazioni in programma per testare le proprie capacità operative in una situazione di emergenza come quella prospettata in mare questa mattina.

I volontari della Croce Rossa hanno allestito sull’arenile un Presidio Medico Avanzato grazie ad attrezzature e mezzi in dotazione, mentre gli Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua hanno estratto le persone del velivole portandole a riva per ricevere l’assistenza dei sanitari.

Presenti per i saluti istituzionali il sindaco Vincenzo Napoli ed il consigliere nazionale della Croce Rossa Italiana, Massimo Nisi.

– Chiara Di Miele –