Emanuele Sabatino di San Rufo, 39enne promessa del fumetto sarà presente in Argentina il prossimo 26 giugno per un importante progetto di sensibilizzazione sociale.

Il progetto prevede una serie di incontri con i bambini e ragazzi dai 10 ai 18 anni nelle scuole di Lobos e Buenos Aires che mirano a trattare il difficile fenomeno del bullismo attraverso il disegno ed il fumetto.

L’iniziativa è sostenuta dalla “Festa dell’Infanzia” di Teggiano organizzata dal pediatra Luigi D’Alvano e da “Educreando”, un progetto argentino che intende promuovere l’educazione emozionale.

Sabatino cercherà di dare ai bambini una piccola nozione basilare per disegnare puntando soprattutto sulle espressioni del viso. In seguito proverà a far ricreare ai giovanissimi partecipanti un personaggio al quale dovranno dare parola con l’uso della tipica nuvoletta usata nei fumetti.

“E’ un piccolo esempio – spiega Emanuele Sabatino – ma ci saranno altri esercizi e dei giochi che ho preparato per aiutare a sostenere il progetto”.

Per l’occasione, il fumettista valdianese regalerà al Municipio di Lobos una tavola in legno dove verranno incisi i vari loghi della Festa della Infanzia, quelli dei suoi sponsor e dell’Ente Comunale di Teggiano.

“Vorremmo – spiega ancora Sabatino – con Edulcorando e “Festa dell’Infanzia”, sensibilizzare i bambini e i teenager a un tema importante come il bullismo utilizzando però una chiave più leggera e comprensibile che è quella del fumetto e del disegno”.

– Claudia Monaco –