Elisabetta D’Elia, Dirigente scolastico di Teggiano, “sbanca” in Calabria. Il “suo” liceo di Trebisacce è uno dei più innovativi

Del Polo liceale di Trebisacce è Dirigente scolastico da meno di due anni, ma la sua scuola è già diventata tra le più innovative della Calabria. Elisabetta D’Elia, in poco più di un anno di servizio presso l’Istituto Superiore di Trebisacce, in provincia di Cosenza, ha già, infatti, cambiato radicalmente il volto al Polo Liceale ed i risultati legati al boom di iscrizioni è la chiara dimostrazione di quanto la “sua” scuola sia stata in grado di intercettare i bisogni e le esigenze dei giovani del territorio. Proprio da quest’anno, infatti, al Polo Liceale di Trebisacce si sono aggiunti il Liceo Economico Sociale ed il Liceo Scientifico Biomedico, con sede nel vicino comune di Oriolo, che propone un percorso rivolto particolarmente a quegli studenti che nutrono particolare interesse per gli studi in ambito biomedico e sanitario.

I due nuovi corsi di studio vanno ad aggiungersi, così, al Liceo Classico, al Liceo Scientifico di ordinamento, al Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, al Liceo Linguistico ed al Liceo delle Scienze Umane. La preside D’Elia è al suo quarto anno di permanenza in Calabria. Prima di diventare Dirigente presso il Polo Liceale di Trebisacce ha svolto il medesimo ruolo presso l’Istituto Comprensivo di Rocca Imperiale, sempre in provincia di Cosenza, dove è rimasta fino alla fine di agosto del 2020. Già docente di Lettere prima presso la Scuola Media “Giovanni Pascoli” di Teggiano e, successivamente, presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Sant’Arsenio., Elisabetta D’Elia, nel tempo, è riuscita a conseguire anche la Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Napoli con 110 e lode, nonché il diploma in Didattica della Musica presso il Conservatorio “Martucci” di Salerno. Una professionista capace di curare al meglio svariati interessi, senza trascurare neanche l’impegno politico. Già consigliere comunale di Teggiano, attualmente ricopre, infatti, anche il ruolo di consigliere di maggioranza presso il Comune di Sant’Arsenio.

Chi la conosce da vicino la definisce, infatti, “una vera e propria forza della natura”, capace di impegnarsi sempre a fondo in tutto ciò che fa, raggiungendo sempre gli obiettivi prefissati. Sogni nel cassetto? “No – ci dice – preferisco la realtà ai sogni. E la realtà che sto vivendo è bellissima. Qui, in Calabria, stiamo facendo cose veramente molto importanti, grazie alle tantissime professionalità che mi supportano, ai miei docenti, al personale Ata, alle famiglie dei nostri meravigliosi studenti, agli enti locali ed a tutti quelli che stanno dando l’anima per fare della nostra scuola un luogo sicuro, protetto ed altamente formativo per i nostri studenti”.

Attualmente sono in tutto quattro i dirigenti scolastici originari del Vallo di Diano, tutti e quattro, però, in servizio in altre regioni dove si stanno, tutti, distinguendo per le loro altissime competenze umane e professionali. Oltre ad Elisabetta D’Elia, infatti, docenti che hanno vinto il concorso nel ruolo di dirigente negli ultimi anni sono anche Serena Trotta di Buonabitacolo e Nunzia Galizia di Sanza, la prima dipendente presso l’Ufficio Scolastico della Basilicata e la seconda in Calabria, e Daniele Galani di Polla, che sta prestando servizio attualmente in Lombardia.