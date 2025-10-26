Tommaso Pellegrino tra i candidati alle prossime Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre in Campania.

Politico di lungo corso, ex sindaco di Sassano, Pellegrino è già consigliere nell’attuale compagine di maggioranza e capogruppo di Italia Viva. Alla vicina competizione elettorale concorre nella circoscrizione di Salerno con la lista Casa Riformista a sostegno di Roberto Fico Presidente.

“Riparto dall’abbraccio di mio padre che mi mancherà terribilmente in questa mia prima campagna elettorale senza di lui – ha scritto annunciando la sua candidatura -. Lo sentirò però sempre accanto a me, grazie ai valori e agli insegnamenti che mi ha trasmesso. Riparto dall’affetto e dagli incoraggiamenti dei miei amici, che con tantissimi messaggi e telefonate mi hanno trasmesso una straordinaria motivazione. Riparto dalle strette di mano, dagli sguardi e dai sorrisi di tantissime persone che, in questi giorni, mi hanno fatto sentire fiducia e vicinanza. Riparto dalla condivisione e dall’amore della mia famiglia. Riparto dal lavoro intenso e straordinario portato avanti in questi cinque anni in Consiglio regionale“.

Pellegrino sottolinea che la sua candidatura nasce da un “senso di responsabilità e amore verso la nostra meravigliosa terra. Voglio continuare a mettere a disposizione competenza ed esperienza per rappresentare i bisogni di tutti, soprattutto di chi vive situazioni di fragilità e di malattia” e descrive Casa Riformista come “un progetto che guarda al futuro e che vuole dare finalmente una casa a chi si riconosce nei valori moderati, liberali e riformisti“.

“Mi candido nel centrosinistra, con candidato Presidente Roberto Fico, politico onesto e perbene, perché per me la coerenza è ancora un valore” conclude.