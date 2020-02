Elezioni regionali in Campania. Il Movimento 5 Stelle propone il ministro dell’Ambiente Sergio Costa

Il Movimento 5 Stelle in Campania gioca la carta del ministro dell’Ambiente Sergio Costa alla Presidenza della Regione.

“La Campania, la mia terra, è più importante di me stessa, delle mie ambizioni personali, e credo che noi abbiamo il dovere di dare risposte e lavorare per restituirle finalmente un futuro nuovo. Per far questo è essenziale riuscire a parlare a tutti coloro che hanno a cuore il destino della Campania anche a quei cittadini che, pur condividendo i nostri stessi valori, non si sono mai riconosciuti nel nostro Movimento. Con umiltà sento di dire che c’è una persona più capace di me di parlare a tutti. Questa persona per me è Sergio Costa oggi ministro dell’Ambiente, un uomo dello Stato, che da generale dei carabinieri ha combattuto contro chi ha avvelenato l’ambiente”.

È quanto annuncia la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino in un passaggio di un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“In questi ultimi anni in Consiglio regionale – prosegue Ciarambino – insieme ai mie colleghi, ho lavorato senza sosta per difendere i diritti così negati alla nostra gente, ho combattuto per una sanità più umana e dignitosa, ho incontrato lavoratori, imprese, associazioni, tante realtà e persone di valore. La nostra regione ha un bisogno disperato di legalità e di giustizia, di recuperare quelle risorse che oggi finiscono in corruzione e illegalità e restituirle ai cittadini, alle famiglie, investirle per garantire i servizi essenziali. Spero davvero che le voci di coloro che nel nostro territorio sono punto di riferimento per tanti cittadini possano levarsi a supportare questa persona perbene. Le alternative che oggi sono in campo le abbiamo già sperimentate. Io sarò in prima linea e ho proposto la mia candidatura al Consiglio regionale e lavorerò a testa bassa come ho sempre fatto. E se Costa dovesse essere il nostro candidato presidente io lo sosterrò e sarò al suo fianco, ancor più convinta che così riusciremo finalmente a dare risposte ai cittadini”.

In linea con i vertici i vari esponenti M5s che, subito dopo i via libera ufficiali, hanno diffuso note in sostegno delle parole di Ciarambino.

– Claudia Monaco –