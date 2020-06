Elezioni regionali. In Campania è Stefano Caldoro il candidato Presidente del centrodestra

Sarà Stefano Caldoro il candidato Presidente del centrodestra per le elezioni regionali che si svolgeranno a settembre in Campania. La decisione è stata annunciata da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una nota congiunta.

“Il centrodestra ha individuato la squadra migliore – si legge nella nota – per vincere le elezioni nelle regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, per portare il buon governo in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra”.

“Il centrodestra – aggiungono i tre leader – esprimerà candidati unitari anche alle comunali. L’accordo raggiunto in un clima di grande collaborazione prevede che la Lega indichi i candidati in alcune città del Centro-Sud”.

“Ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi e Forza Italia per avermi indicato e sostenuto dal primo momento – ha dichiarato Caldoro – Ringrazio i leader della Lega e di Fratelli d’Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la fiducia. Ho scelto la mia terra per l’impegno politico ed istituzionale. Insieme facciamo ripartire la Campania con serietà e passione”.

– Claudia Monaco –