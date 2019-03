Elezioni regionali in Basilicata, i nomi di tutti gli eletti al Consiglio. La Lega conquista sei seggi

Dopo il trionfo del candidato di centrodestra, Vito Bardi, sono noti i nomi degli altri eletti che ricopriranno la carica di consiglieri alla Regione Basilica. La Lega di Salvini conquista sei seggi e si posiziona al primo posto, tre seggi conquistati dal Movimento 5 Stelle e da Forza Italia. Due consiglieri eletti per Comunità Democratiche-PD e Avanti Basilicata, uno per Fratelli d’Italia, Idea e Bardi Presidente.

Sono stati eletti Francesco Fanelli, Carmine Cicala, Massimo Zullino, Tommaso Coviello, Donatella Merra e Pasquale Cariello per la Lega, Francesco Cupparo, Francesco Piro e Rocco Leone per Forza Italia e Gianni Leggieri, Gino Giorgetti e Gianni Perrino per il Movimento 5 Stelle.

Per il PD sono stati eletti Mario Polese e Roberto Cifarelli, mentre per Avanti Basilicata figurano i nomi di Marcello Pittella e Luca Braia. Eletti anche Giovanni Vizziello per Fratelli d’Italia, Vincenzo Baldassarre per Idea e Piergiorgio Quarto per Bardi Presidente.

Farà parte del Consiglio anche il candidato Governatore del centrosinistra Carlo Trerotola.

– Annamaria Lotierzo –