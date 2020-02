Pietro Pessolano, sindaco del Comune di Auletta, è stato nominato Responsabile Organizzativo del Partito Repubblicano per la composizione e la presentazione della lista provinciale di Salerno.

“È con immenso piacere – conferma Pessolano – che annuncio la mia investitura, ricevuta dal Segretario Regionale della Federazione della Campania del Partito Repubblicano Italiano, l’avvocato Salvatore Piro, con il placet della Segreteria Nazionale. Sono già al lavoro per l’organizzazione della composizione e per la presentazione della lista provinciale di Salerno, in vista delle elezioni Regionali che si terranno nel prossimo mese di maggio“.

Pessolano ha accolto con entusiasmo la nomina, frutto della volontà del PRI di armonizzare e comporre la presenza del partito in provincia di Salerno, per sostenere il progetto politico repubblicano, storicamente presente nel territorio salernitano.

“Il mio impegno – conclude Pessolano – sarà profuso nel coinvolgere non solo quanti in passato hanno sostenuto gli ideali propri del Partito Repubblicano Italiano, ma anche i rappresentanti della società civile in ambito provinciale che siano appassionati a tali ideali, rivolti alla democrazia partecipata“.

– Paola Federico –