Elezioni Regionali. Iannuzzi, candidato con Democratici e Progressisti: “Il mio contributo per il mondo della scuola”

L’Ingegnere Nicola Iannuzzi, candidato con “Democratici e Progressisti” con “De Luca Presidente”, una vita spesa nel mondo della scuola, è un esperto in materia di Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro e specializzato, in particolare, nell’ambito scolastico.

“Mi candido con la lista “Democratici e Progressisti – dichiara Iannuzzi – per contribuire a dare risposte soprattutto alle problematiche che afferiscono al mondo della scuola e contribuire a potenziare l’azione portata avanti in questi anni dal Governatore De Luca”.

“La scuola – afferma – attraversa un periodo difficilissimo e per questo motivo pensiamo di poter dare il nostro contributo nel risolvere i problemi che la scuola, in ambito regionale, deve affrontare, soprattutto in un periodo storico contrassegnato dall’emergenza legata al Coronavirus”.

