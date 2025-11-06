Elezioni regionali. Domani a Postiglione Federica Mignoli incontra i cittadini
Domani 7 novembre la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli, candidata alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre con la Lega per Cirielli Presidente, incontrerà i cittadini.
L’appuntamento è alle ore 18:30 presso l’Aula consiliare del Comune di Postiglione.
“Vi aspetto!” è l’invito di Mignoli a partecipare all’evento.
– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente Federica Mignoli