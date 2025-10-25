In Campania il 23 e 24 novembre si terranno le votazioni per eleggere il Presidente della Regione e il Consiglio Regionale.

Oggi alle 12 è scaduto il termine ultimo per presentare le liste che appoggiano i candidati alla carica di Presidente. Quelle presentate sono per le alleanze di centrosinistra e centrodestra, ma anche singole al di fuori delle coalizioni.

I due competitor maggiori alla Presidenza sono Roberto Fico ed Edmondo Cirielli.

Per lo schieramento di centrosinistra con Fico compaiono le liste: PD, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, A Testa Alta, Lista Fico Presidente, Noi di Centro, Avanti Campania-PSI, Alleanza Verdi Sinistra.

Per lo schieramento del centrodestra con Cirielli ci sono le liste: Fratelli D’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Lista Cirielli Presidente, Democrazia Cristiana, UdC, Noi Consumatori – Movimento Pensionati.

A sfidare i due maggiori competitor saranno:

“Per” che candida come Presidente Nicola Campanile, sostenuta da Insieme e Rete Civica Campana;

sostenuta da Insieme e Rete Civica Campana; “Campania Popolare” con candidato Presidente Giuliano Granato , appoggiata da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano;

, appoggiata da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano; “Dimensione Bandecchi” con candidato Presidente il sindaco di Terni Stefano Bandecchi.