Elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Campania. Le liste in campo
In Campania il 23 e 24 novembre si terranno le votazioni per eleggere il Presidente della Regione e il Consiglio Regionale.
Oggi alle 12 è scaduto il termine ultimo per presentare le liste che appoggiano i candidati alla carica di Presidente. Quelle presentate sono per le alleanze di centrosinistra e centrodestra, ma anche singole al di fuori delle coalizioni.
I due competitor maggiori alla Presidenza sono Roberto Fico ed Edmondo Cirielli.
Per lo schieramento di centrosinistra con Fico compaiono le liste: PD, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, A Testa Alta, Lista Fico Presidente, Noi di Centro, Avanti Campania-PSI, Alleanza Verdi Sinistra.
Per lo schieramento del centrodestra con Cirielli ci sono le liste: Fratelli D’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Lista Cirielli Presidente, Democrazia Cristiana, UdC, Noi Consumatori – Movimento Pensionati.
A sfidare i due maggiori competitor saranno:
- “Per” che candida come Presidente Nicola Campanile, sostenuta da Insieme e Rete Civica Campana;
- “Campania Popolare” con candidato Presidente Giuliano Granato, appoggiata da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano;
- “Dimensione Bandecchi” con candidato Presidente il sindaco di Terni Stefano Bandecchi.