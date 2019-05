Dopo la schiacciante vittoria della Lega di Matteo Salvini in tutta Italia a seguito delle Elezioni Europee che si sono tenute domenica 26 maggio, Giuseppe Vitolo, coordinatore del partito nel Vallo di Diano, si esprime sui risultati e sull’importante partecipazione. Anche nel comprensorio valdianese, infatti, la Lega ha conquistato quasi tutti i comuni, espugnando, in alcuni casi, dei centri da sempre vicini al centrosinistra.

“Sono passati quasi sei hanno da quando ho fatto la tessera con ‘Noi con Salvini’ – afferma Vitolo – e sono felice di tutti i traguardi che abbiamo raggiunto insieme. Per questi risultati ci tengo a ringraziare il mio gruppo, perché è collaborando che si ottengono i risultati e non camminando da soli. Volevo ringraziare Domenico, Loredana e Fabio che in questo mese di campagna elettorale si sono battuti per le Amministrative. Nonostante tutto è stato un grande successo, perché chi ci mette la faccia vince sempre“.

Il coordinatore valdianese del partito del ministro dell’Intero si dice “molto orgoglioso di far parte di questo grande gruppo, perché sono loro il motore della Lega Vallo di Diano. Auguro un buon lavoro al neoeletto Domenico Setaro, primo consigliere della Lega nel Vallo di Diano. Com’è nostra abitudine bisogna passare dalle parole ai fatti e sono sicuro che Domenico lo farà“.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti i valdianesi che hanno creduto nel nostro progetto votandoci il 26 maggio, – conclude – perché è anche grazie a voi che la provincia di Salerno ha eletto un suo europarlamentare, Lucia Vuolo che, sono sicuro, porterà le nostre istanze in Europa. I vostri voti mi riempiono di orgoglio, ma anche di responsabilità perché ora tocca a noi ripagare la vostra fiducia. Continueremo a lavorare come abbiamo fatto in questi anni. Buon lavoro a tutta la Lega Vallo di Diano e provincia di Salerno“.

– Chiara Di Miele –