Elezioni e Referendum 2020. Affluenza ore 12.00

Oggi e domani, lunedì 21 settembre, si vota in tutta Italia per il referendum costituzionale sul taglio di 345 parlamentari, in 7 Regioni, tra cui la Campania, per il rinnovo dei Consigli regionali e in 1084 Comuni italiani per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli comunali.

Nel Vallo di Diano si vota per rinnovare il Sindaco e il Consiglio comunale di Polla, Sassano e Pertosa.

Nella giornata di oggi si vota fino alle ore 23.00. Domani, lunedì 21 settembre, i seggi sono aperti dalle 7.00 alle 15.00.

L’affluenza alle ore 12.00 in provincia di Salerno:

Agropoli 11,55% Albanella 11,36% Altavilla Silentina 10,29% Aquara 9,01% Ascea 11,04% Atena Lucana 9,43% Auletta 10,51% Battipaglia 11,98% Bellosguardo 10,34% Buccino 9.32% Buonabitacolo 9,08% Caggiano 9,89% Camerota 7,91% Campagna 10,07% Campora 13,04% Cannalonga 7,65% Capaccio Paestum 12,39% Casal Velino 14,76% Casalbuono 12,33% Casaletto Spartano 9,94% Caselle in Pittari 9,78% Castel San Lorenzo 8,74% Castelcivita 9,05% Castellabate 12,13% Castelnuovo Cilento 9,86% Celle di Bulgheria 17,73% Centola 9,07% Ceraso 9,27% Cicerale 9,29% Colliano 7,91% Controne 8,71% Contursi Terme 11,83% Corleto Monforte 8,55% Cuccaro Vetere 15,35% Eboli 16,74% Felitto 11,45% Gioi 10,15% Giungano 9,38%

Ispani 21,56% Laureana Cilento 10,48% Laurino 12,78% Laurito 10,45% Lustra 18,52% Moio della Civitella 8,66% Montano Antilia 8,64% Monte San Giacomo 12,54% Montecorice 10,78% Monteforte Cilento 7,29% Montesano S/M 8,92% Morigerati 11,88% Novi Velia 11,74% Ogliastro Cilento 12,57% Oliveto Citra 12,80% Omignano 12,70% Ottati 8,41% Padula 10,73% Palomonte 10,64% Perdifumo 5,97%

Perito 13,72% Pertosa 18,20% Petina 8,63% Piaggine 10,79% Pisciotta 7,54% Polla 17,75% Pollica 10,78% Postiglione 15,35% Prignano Cilento 11,42% Roccadaspide 10,29% Roccagloriosa 11,61% Rofrano 7,63% Romagnano al Monte 8,31% Roscigno 10,23% Rutino 16,62% Sacco 10,72% Sala Consilina 10,71% Salento 9,72% Salvitelle 8,14% San Giovanni a Piro 19,39%

San Gregorio Magno 10,00% San Mauro Cilento 10,22% San Mauro la Bruca 5,44% San Pietro al Tanagro 10,13% San Rufo 9,66% Sant’Angelo a Fasanella 20,95% Sant’Arsenio 11,25% Santa Marina 14,04% Sanza 9,95% Sapri 12,87% Sassano 18,10% Serramezzana 11.60% Serre 12,79% Sessa Cilento 10,57% Sicignano degli Alburni 19,36% Stella Cilento 9,59% Stio 9,04% Teggiano 11,52% Torchiara 10,49% Torraca 12,13%