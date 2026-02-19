Sono state ufficializzate le date delle elezioni Amministrative.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri sulla scelta dei giorni 24 e 25 maggio, mentre il ballottaggio si terrà il 7 e l’8 giugno.

I cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale in 23 comuni della provincia di Salerno, tra cui il capologuo di provincia, Campagna, Valva, Sassano, Casal Velino, Celle di Bulgheria, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Pertosa, Polla, Postiglione, San Giovanni a Piro, Sicignano degli Alburni.