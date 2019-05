Anna Di Somma, professoressa di Sala Consilina, ha deciso di scendere in campo per le Elezioni Amministrative che porteranno al rinnovo del Consiglio comunale e della carica di Sindaco del Comune di Sala Consilina. La Di Somma, che ha ricoperto anche la carica di vicepresidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, ha scelto di partecipare all’appuntamento elettorale in programma per domenica 26 maggio per offrire il proprio impegno alla comunità del paese in cui vive e in cui opera con vivo interesse. E’ candidata nella lista n.2 “Sala Viva” con capolista il primo cittadino uscente Francesco Cavallone.

Cosa l’ha spinta a scendere in campo per il rinnovo del Consiglio comunale?

“Credo che l’impegno diretto in politica di ognuno di noi sia la risposta migliore che ogni cittadino possa offrire al proprio paese. La mia candidatura al Consiglio comunale con Francesco Cavallone candidato a sindaco nella lista ‘Sala Viva’ è frutto di una mia duplice scelta personale. La prima nel mettermi al servizio disinteressato dei miei concittadini, la seconda nel dare un segnale di forte sostegno, vicinanza e condivisione politica verso Francesco Cavallone, a cui mi lega anche una vecchia e profonda amicizia”.

Quali sono i principali obiettivi che si è prefissata di raggiungere in caso di vittoria?

“In caso di mia elezione sarò la ‘cassa di risonanza’, in Consiglio comunale, delle esigenze e aspettative di tutti i cittadini che si rivolgeranno a me, logicamente nel pieno rispetto delle procedure amministrative e dei vincoli di bilancio. Chi mi conosce sa bene che non prometto mai nulla che non possa mantenere, perché credo che, anche in campagna elettorale, ogni candidato debba mantenere quella serietà personale, professionale e di profondo rispetto verso i cittadini-elettori. Le promesse al vento possono aiutare a vincere le elezioni ma non serviranno a mantenere intatto quel rapporto fiduciario fra eletto ed elettori nel tempo”.

Lei è una donna socialmente e politicamente impegnata da tempo. Cosa farà per la sua città?

“Lavoro come docente nel mondo della scuola da circa 25 anni e da tre anni sono anche consigliere presso il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, dove ho ricoperto anche la carica di vicepresidente. Proprio in questo mio doppio ruolo lavorativo e amministrativo, è maturata in me la convinzione che solo attraverso una stretta sinergia fra Comune, Consorzio di Bonifica e Comunità Montana si possono affrontare e risolvere i problemi più complessi che un’Amministrazione comunale deve affrontare e risolvere nel tempo. Oggi c’è bisogno dell’aiuto e del contributo di tutti gli organismi amministrativi presenti sul territorio e proprio in questa ottica ho sposato, qualche anno fa, anche la collaborazione con l’assessore regionale Corrado Matera, entrando a far parte della sua segreteria politica”.

Quale parte del vostro programma l’ha maggiormente colpita?

“Provenendo dal mondo della scuola, la parte del nostro programma che maggiormente mi ha colpito è quella relativa alle politiche scolastiche. Entrando nello specifico, si continuerà nella messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici di Sala Consilina per garantire sicurezza e serenità a studenti e famiglie. Grazie poi al finanziamento approvato da 13 milioni di euro si realizzerà un centro di eccellenza ovvero il nuovo ‘Campus Scolastico’ attraverso il quale Sala Consilina si doterà del polo scolastico più grande e all’avanguardia dell’intera provincia di Salerno grazie ad una importante riqualificazione e valorizzazione degli spazi presenti, rigenerando l‘esistente con giardini pensili, orti urbani e con attrezzature pubbliche per il gioco e lo sport. Rivolgeremo, inoltre, sempre più attenzione al controllo sulla qualità della refezione scolastica, perché la mensa sia anche un momento di educazione alimentare e pedagogica. Ed infine attiveremo il nostro massimo impegno per cercare di portare a Sala Consilina, in strutture di proprietà comunale, l’attivazione di corsi universitari di importanti atenei nazionali, per la formazione di figure professionali in ambito agricolo, commerciale e socio-assistenziale”.

– redazione –

Spazio elettorale – committente Anna Di Somma