Elezioni Amministrative Pertosa. Domani presentazione della lista “Paese Mio” con Gagliardi candidato a Sindaco

Domani, mercoledì 9 settembre alle ore 19.15, il candidato alla carica di Sindaco del Comune di Pertosa Francesco Gagliardi, insieme ai dieci candidati alla carica di consigliere comunale della lista “Paese Mio”, inaugureranno la sede del loro gruppo politico in Piazza San Benedetto 6 (ex Ufficio Postale).

A effettuare il simbolico taglio del nastro tricolore sarà l’assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania, Corrado Matera, che arriverà a Pertosa per inaugurare la sede e l’apertura di una campagna elettorale che lo vede accanto alla lista “Paese Mio”.

A seguire, a partire dalle ore 21.00, ci sarà il comizio di presentazione in Piazza San Benedetto che ospiterà l’assessore Matera, alte cariche istituzionali e tutti i cittadini che, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19, vorranno ascoltare la presentazione del candidato alla carica di Sindaco, Francesco Gagliardi e dei 10 candidati alla carica di consigliere comunale della Lista N.3 “Paese Mio”.

“Quello di domani segna l’apertura di una propaganda elettorale che sarà per noi all’insegna del cambiamento, della coerenza e della trasparenza – afferma Francesco Gagliardi – . È giusto dare la possibilità ai cittadini di ascoltare i nostri progetti e le modalità attraverso le quali vogliamo portarli a termine. L’amore per Pertosa accomuna tutti i cittadini, c’è però bisogno di persone che si adoperino con dedizione e fatica per il bene dell’intero paese”.

