Elezioni Amministrative. Domani la lista “Pollesi per Polla” incontra i cittadini in Piazza Monsignor Forte

La lista “Pollesi per Polla” con candidato Sindaco Massimo Loviso sarà presente domani, domenica 13 settembre, dalle ore 19.30 in Piazza Monsignor Antonio Forte per un incontro con i cittadini.

Verranno illustrati i contenuti del programma elettorale, le iniziative e i progetti da mettere in campo in diversi settori. Al comizio prenderanno parte tutti i componenti della compagine “Pollesi per Polla” e il capolista Massimo Loviso che concluderà con un suo intervento.

L’evento promosso durante la campagna elettorale, in vista delle Elezioni Amministrative del 20 e 21 settembre, è organizzato nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid. Si ricorda che sarà obbligatorio indossare la mascherina.

– spazio elettorale autogestito –