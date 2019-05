Elezioni Amministrative Caggiano. Il neo sindaco Lamattina: “Porteremo avanti i progetti già avviati”

Modesto Lamattina è stato eletto alla carica di primo cittadino di Caggiano con il 65,67% delle preferenze.

La sua lista “Caggiano in Comune” vince le Elezioni Amministrative ottenendo 1.100 preferenze con un ampio vantaggio, già dall’inizio dello spoglio, sulla lista sfidante “CambiaMenti – Uniti per Caggiano“, capeggiata dal giovane Angelo Lorusso, che ha ottenuto 575 voti.

Lamattina, vicesindaco uscente, si occupa di politica locale dal 2004, infatti per un decennio ha ricoperto anche la carica di assessore comunale.

Il più votato della lista è stato Giovanni Caggiano, sindaco uscente che ha amministrato Caggiano per 15 anni, che ha ottenuto 219 voti; seguono Pasquale Lamattina, già consigliere di maggioranza, con 176 voti, e Giuseppe Lamattina, alla sua prima esperienza politica, con 111 preferenze; Giuseppe Grippo, e Carmine Carucci, già consiglieri di maggioranza, ottengono rispettivamente 90 e 81 voti. A seguire, la giovane Angela Maria Isoldi con 72 voti, Antonio Adesso con 68 preferenze, Cristiano Lamattina, Giuseppe Isoldi e Giuseppina Maraia che hanno ottenuto rispettivamente 61, 55 e 28 voti.

“Una grande soddisfazione questa vittoria – dichiara visibilmente emozionato il neo sindaco Modesto Lamattina – sono tante le preferenze e vorrei ringraziare la comunità. Un ringraziamento speciale anche alla mia squadra e soprattutto ai 3 consiglieri che non sono stati eletti. Un grazie particolare e sentito anche agli avversari. C’è stato fin dai primi momenti della campagna elettorale un bel confronto costruttivo, senza mai scadere in indecenze. E’ stata una bella campagna elettorale e sono sicuro che grazie all’impegno e alla determinazione di tutta la squadra, riusciremo a portare avanti i progetti costruiti in questi 15 anni e a realizzarne molti altri per il bene della collettività“.

– Rosanna Raimondo –