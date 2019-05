“La mia terza candidatura a Sindaco del Comune di San Pietro al Tanagro deve e vuole essere la conclusione di un’esperienza iniziata dieci anni fa“. Così Domenico Quaranta, capolista di “Avanti Sempre Insieme – La Continuità di un Impegno” e primo cittadino uscente, in vista della prossima competizione elettorale per le Amministrative del 26 maggio.

“In dieci anni tante le cose fatte a beneficio della collettività nel settore delle opere pubbliche, dell’arredo urbano, del sostegno sociale e delle iniziative culturali e di promozione del territorio – spiega – Ma, per dirsi conclusa un’esperienza, è necessario portare a termine obiettivi strategici che possano soddisfare a pieno le proprie aspettative e quelle della Comunità rappresentata. Restano ancora da concretizzare nel breve termine tutti gli obiettivi inseriti nel programma amministrativo elettorale presentato per queste elezioni e che verrà diffuso in un pubblico incontro ai cittadini elettori in occasione della presentazione della lista di candidati“.

La realizzazione a breve di quanto indicato nel programma ha richiesto, negli ultimi tre anni, secondo quanto descritto da Quaranta, “un lavoro fatto di ricerca delle fonti di finanziamento e di progettazione esecutiva, tutte attività poco appariscenti ma necessarie a soddisfare in ultimo le esigenze dei cittadini. Nei dieci anni trascorsi ad amministrare il paese ho avuto la fortuna di essere accompagnato da persone di qualità e rappresentative al tempo stesso dell’intera collettività. Tutte persone che vivono da sempre la comunità rappresentata e con un patrimonio di conoscenza tecnica ed umana di ottimo ed apprezzato livello“.

Quaranta passa poi ad indicare i candidati al Consiglio comunale che fanno parte della lista. “Vi sono delle new entry – afferma – nella lista con cui parteciperemo alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio 2019: Roberta Franco, Giuseppe Auleta ed Antonio Boffa. Quattro le conferme di uscenti: Andres Crisci, Angelo Di Benedetto, Antonio Pagliarulo e Michele Zambrotti. A differenza, però, delle prime due competizioni elettorali si è operata una scelta di fondo, quella di limitare al minimo il numero di candidati consiglieri. Nessuno di loro, in caso di vittoria, rimarrà escluso. Tale importante aspetto aumenta e cementa uno spirito di coesione e di squadra necessario ad affrontare con entusiasmo il prossimo mandato, perseguire, con il coinvolgimento di tutti, gli obiettivi prefissati nell’interesse pubblico esclusivo ed al tempo stesso garantire per il futuro una squadra di amministratori capaci ed attenti alle esigenze dei cittadini. Il simbolo della lista non a caso riporta il motto ‘Avanti sempre insieme’ nella ‘continuità di un impegno’“.

