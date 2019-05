Elezioni a Lagonegro, l’unica lista ammessa non raggiunge il quorum. Arriva il Commissario prefettizio

Dopo le Elezioni Amministrative di domenica 26 maggio per il rinnovo del Consiglio comunale e della carica di Sindaco di Lagonegro, l’unica lista ammessa non ha raggiunto il quorum del 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali previsto dall’art. 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per questo motivo il Prefetto di Potenza Vardè ha nominato la dottoressa Maria Rita Cocciufa, Viceprefetto Vicario in servizio presso la Sede potentina, come commissario prefettizio con i poteri del Sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta per assicurare la continuità di funzionamento degli organi e dei servizi dell’Ente, fino all’insediamento degli organi elettivi.

Bisogna ricordare che a metà maggio il Prefetto Vardè ha sospeso il Consiglio comunale di Lagonegro e nominato Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente lo stesso Viceprefetto Cocciufa a seguito della mancata approvazione del bilancio. In precedenza era già stato nominato un commissario ad acta per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2019 dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato dal Prefetto per l’approvazione del documento contabile.

A febbraio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha disposto lo scioglimento del Consiglio lagonegrese ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che, in caso di impedimento permanente, prevede di restare in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del Sindaco.

– Chiara Di Miele –

