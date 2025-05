E’ Gaetano Paolino il nuovo sindaco di Capaccio Paestum. I cittadini hanno votato ieri e oggi con un’affluenza alle urne del 67,94%.

Il nuovo primo cittadino ha ottenuto il 57% delle preferenze insieme alle sue quattro liste “Nuovi orizzonti Capaccio Paestum”, “Paolino Sindaco per Capaccio Paestum”, “Capaccio Paestum nel cuore” e “Capaccio Paestum sostenibile e solidale”. Ha battuto i due sfidanti Carmine Caramante e Simona Corradino.

La città dei Templi è stata chiamata al voto dopo lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale in seguito all’arresto dell’ex sindaco Franco Alfieri.

Ex presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, attualmente Paolino è presidente dell’Unione regionale degli Ordini forensi della Campania. Vive a Salerno ma da sempre è legato a Capaccio Paestum: suo padre è stato già sindaco nei decenni scorsi, così come suo fratello Paolo.

“Abbiamo scritto una pagina di storia. Insieme… – ha dichiarato -. Il primo pensiero va a mio nonno e a mio padre che sarebbero stati orgogliosi per l’importante testimone che ho raccolto, il più alto che potessi ricevere dalla mia comunità: guidarla, rappresentarla, servirla. Lo avete fatto con un segnale chiaro, netto, forte. E lo avete fatto al primo turno. L’immensa gratitudine per la fiducia che mi avete accordato si traduce in un impegno preciso: non sprecherò nemmeno un istante del tempo che mi avete affidato. Lavorerò con serietà, trasparenza e una dedizione totale, giorno dopo giorno, per essere all’altezza di voi e della nostra terra. Da subito. Siamo alla vigilia della stagione estiva, con tante urgenze da affrontare e scelte da fare. Ma sento su di me, su di noi, una forza nuova: la vostra fiducia, il vostro entusiasmo, la vostra partecipazione. Ho incontrato i vostri occhi in ogni piazza, ho ascoltato le vostre parole, ho stretto le vostre mani. E porterò tutto questo con me ogni giorno, in ogni decisione. Insieme a voi… il futuro diventa realtà”.