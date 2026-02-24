Coldiretti Campania ha reso noto che è stata concessa la sospensione del divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici nella provincia di Salerno a partire da domani, mercoledì 25 febbraio.

La Regione, dopo aver accolto la richiesta di Coldiretti, sottolinea che durante la sospensione si possono effettuare spandimenti esclusivamente nel rispetto di alcune condizioni.

L’azienda agricola che lo effettua deve essere in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il volume massimo di reflui che è possibile utilizzare nel periodo di sospensione del divieto non deve superare i 5 metri cubi a ettaro e comunque con apporti di azoto non superiori a 60 kg a ettaro.

Gli spandimenti devono interessare esclusivamente particelle indicate nella comunicazione di utilizzazione agronomica con colture cerealicole e foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina, tenendo conto di tutti gli altri divieti e obblighi previsti dalla disciplina regionale e dal programma d’azione.

Devono essere registrate nel “Registro delle operazioni colturali” e gli spandimenti devono essere sospesi in caso di precipitazioni meteoriche sopravvenute, essendo permessi esclusivamente in condizioni meteo favorevoli, in terreni non saturi di acqua, gelati o innevati. Inoltre devono essere effettuati nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina regionale e senza provocare la diffusione di aerosoli, evitando fenomeni di ruscellamento all’atto della somministrazione adottando adeguate tecniche di distribuzione.

Chi effettua il trasporto degli effluenti al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo il documento di trasporto richiesto dalla disciplina regionale.