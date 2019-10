Efficientamento energetico nelle scuole. A Castellabate interventi per 50mila euro

L’Amministrazione comunale di Castellabate ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riduzione dei consumi energetici delle centrali termiche degli istituti scolastici.

I lavori prevedono l’installazione di caldaie a condensazione di ultima generazione che miglioreranno notevolmente le prestazioni energetiche e termiche dei plessi, evitando inutili dispersioni. L’Amministrazione infatti si pone l’obiettivo di modernizzare gli edifici riducendo i consumi energetici e le relative emissioni.

Il costo dell’intervento è di 50mila euro, finanziato tramite fondi del Ministero dell’Interno destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, di cui il Comune di Castellabate è risultato beneficiario.

“Un progetto – ha affermato il Sindaco Costabile Spinelli – che rientra in un programma di riqualificazione più ampio per l’adeguamento di tutti gli edifici comunali alle attuali norme di sicurezza. Un primo finanziamento è stato investito per lavori, già conclusi, di manutenzione alle scuole e per la ristrutturazione della sede comunale del centro storico. Adesso abbiamo deciso di destinare ancora per gli edifici scolastici anche questo secondo finanziamento ministeriale puntando a rendere le nostre scuole più efficienti dal punto di vista energetico“.

– Antonella D’Alto –