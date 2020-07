Edoardo Bennato a Campagna per girare il suo ultimo videoclip

Per le strade del centro di Campagna in queste ore sono in corso le riprese per l’ultimo videoclip di Edoardo Bennato, il cantautore napoletano ritenuto uno dei più grandi rocker italiani.

Il video verrà girato interamente a Campagna e grande è la soddisfazione espressa dal sindaco Roberto Monaco e da tutta l’Amministrazione comunale.

“Abbiamo avuto il piacere di ospitare le riprese del videoclip nazionale di uno dei più grandi cantautori italiani” fanno sapere gli amministratori.

Il video è scritto, diretto e prodotto da B2Bfilm a cui è giunto il ringraziamento dell’Amministrazione Monaco.

– Chiara Di Miele –