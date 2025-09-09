Edilizia scolastica. A Sant’Arsenio il Sindaco Pica annuncia l’apertura della Scuola Primaria
È imminente l’apertura della nuova sede della Scuola Primaria a Sant’Arsenio.
Una struttura moderna e funzionale progettata per migliorare e ottimizzare l’offerta formativa sul territorio. Il Sindaco Donato Pica, in un’intervista, illustra i dettagli dell’intervento e i benefici per l’intera comunità scolastica.
La nuova sede sarà collegata alla Scuola dell’Infanzia, facilitando l’organizzazione dei servizi scolastici, tra cui la refezione. Ampi spazi interni permetteranno lo svolgimento di attività extrascolastiche, eventi e manifestazioni.
Il primo cittadino ricorda anche i lavori già realizzati per la sicurezza delle Scuole Medie e il ruolo centrale della palestra comunale, punto di riferimento per le associazioni sportive locali.
Pica, poi, fa il punto sul finanziamento di circa 6 milioni di euro ottenuto dalla Regione Campania per la ristrutturazione e l’efficientamento dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione.
Infine, l’ex sede della Scuola Primaria, Palazzo Fiordelisi, tornerà alla sua originaria vocazione formativa, ospitando istituzioni di alta formazione e percorsi di specializzazione per i giovani del territorio.