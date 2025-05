In Italia sono 6.979 i reati ambientali accertati dal 2015 al 2024, uno ogni 3 controlli effettuati da quando con la legge n. 68/2015 i delitti contro l’ambiente sono stati introdotti nel Codice penale.

La Campania è la prima regione per numero di reati. Il 40,5% degli illeciti accertati nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria.

A scattare questa fotografia sono Legambiente e Libera in vista della conferenza nazionale “ControEcomafie” organizzata a Roma per il 16 e 17 maggio presso il Dipartimento di Giurisprudenza di RomaTre, in collaborazione con la stessa Università e l’associazione “Casa Comune”.

“I dati raccolti confermano l’importanza di una legge approvata dopo 21 anni di ritardi. Una riforma di civiltà in nome del popolo inquinato – sottolineano Legambiente e Libera – grazie alla quale da allora tante denunce sono diventate processi e sono arrivate le prime sentenze definitive. Ora si approvino le leggi che mancano all’appello, a partire dal recepimento della direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente”.

La media è di un illecito penale ogni 3 verifiche fatte. In questo arco di tempo sono 21.169 i controlli effettuati, 12.510 le persone denunciate e 556 quelle arrestate mentre il valore economico dei sequestri ammonta a 1,155 miliardi di euro.

Dai dati raccolti, grazie alla collaborazione con tutte le forze dell’ordine e le Capitanerie di Porto, emerge che da giugno 2015 a dicembre 2024 il delitto più accertato è quello dell’inquinamento ambientale (art. 452 bis) con 5.506 controlli effettuati, 1.426 reati, 2.768 persone denunciate, 136 ordinanze di custodia cautelare e 626 sequestri, per un valore di oltre 380 milioni di euro. È bene ricordare che questo delitto prima della legge non era contemplato in Italia.

Segue con 964 reati (con un’incidenza tra controlli e illeciti accertata del 54%), 2.711 persone denunciate, 305 arresti e 475 sequestri, per un valore di oltre 168 milioni di euro, l’attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies), recepita nel Codice Penale solo nel 2018, essendo già previsto dall’art. 260 del Testo unico ambientale e prima ancora dall’art. 53 bis del cosiddetto decreto Ronchi, in vigore dal 2001.

Infine il disastro ambientale (art. 452 quater) contestato 228 volte con 737 persone denunciate, 100 ordinanze di custodia cautelare e 180 sequestri, per un valore di oltre 85 milioni di euro. A seguire ci sono i delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinques CP) con 107 reati e 105 persone denunciate, l’impedimento al controllo (art. 452 septies) con 94 reati e 209 persone denunciate e l’omessa bonifica (452 terdecies) con 42 reati e 54 denunce, due fattispecie nuove nel sistema penale italiano ma molto significative per le loro implicazioni con il ruolo delle imprese. Infine, per l’art. 452 ter del Codice Penale (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) sono stati accertati 19 reati.

“In questi dieci anni grazie alla legge sugli ecoreati – commentano Legambiente e Libera – tante denunce fatte sono diventate processi e sono arrivate le prime sentenze definitive come, ad esempio, quella per la gestione criminale della discarica Resit, in provincia di Caserta. Tutto ciò è stato possibile grazie a quella riforma di civiltà che ha visto finalmente la luce il 19 maggio del 2015 con l’approvazione della legge sugli ecoreati. Dell’importanza di questa normativa parleremo a ControEcomafie a Roma il 16 e 17 maggio e la due giorni dei lavori si concluderà con l’approvazione di un Manifesto in cui verranno raccolte le proposte che faremo al Governo e al Parlamento e gli impegni che ci assumiamo, per rafforzare quella rivoluzione iniziata dieci anni fa e contrastare con più efficacia le ecomafie in tutti i settori dove fanno affari d’oro a discapito dell’ambiente, della salute dei cittadini e dell’economia”.