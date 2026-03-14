Per lo Sporting Sala Consilina non è sicuramente un buon momento e finora il mese di marzo ai Draghi del tecnico Conde ha riservato solo amarezze: ha iniziato con l’eliminazione dalla Coppa Divisione, per poi proseguire con due sconfitte molto più pesanti non nel punteggio in campionato.

Dopo l’inatteso KO rimediato in casa per mano dei pugliesi del Capurso, arrivato nell’ultimo giro di lancette, quasi allo stesso modo Igor e soci hanno lasciato i tre punti ai castellani dell’Ecocity Genzano che in rimonta hanno battuto i gialloverdi proprio a due minuti dal suono della sirena.

Per questo match il tecnico dei salesi schiera ancora una volta a difesa dei pali Lo Conte, il quale si è fatto notare per alcuni interventi di spessore, poi Igor: per lui la rete dell’illusorio vantaggio dopo circa otto minuti, Diaz, Delmestre e Vidal nel quintetto iniziale. Tra i laziali da segnalare la presenza dell’ex Brunelli, il quale in apertura si è messo in evidenza in un paio di occasioni ben neutralizzate dall’estremo gialloverde, poi quasi al minuto la gara si sblocca grazie ad Igor che beffa Di Ponto con un preciso tiro che finisce nell’angolo alto.

I Draghi sulle ali del vantaggio provano a raddoppiare con Arillo, non preciso nel tiro. I padroni di casa si fanno vedere con Barrichello, ma trovano in Lo Conte una saracinesca invalicabile, il quale poi si salva con l’aiuto del palo su una velenosa conclusione dell’ex Brunelli. E un legno nega il 2-0 ai Draghi, Diaz da pochi passi manda la sfera a sbattere sul montante e dal possibile doppio vantaggio a 48 secondi dalla fine della prima frazione l’Ecocity Genzano trova la rete del pareggio con Guerini che manda le squadre al riposo in parità 1-1.

Nella ripresa lo Sporting prova a portarsi nuovamente in avanti e le opportunità non mancano con Arillo, Delmestre, Mello e neanche con Rossetti. La risposta dei laziali a Barichello e a Brunelli, ma l’estremo dei Draghi si oppone alla grande. La gara resta vibrante con rapidi capovolgimenti e quando sembrava avviata alla conclusione sul pari, a poco più di due minuti Barichello con un preciso diagonale beffa per la seconda volta Lo Conte e porta in avanti l’Ecocity Genzano. Una marcatura che diventa decisiva in quanto nei secondi finali, nonostante l’utilizzo del portiere di movimento da parte dei salesi, il risultato non muta e per la truppa cara ai presidenti Detta arriva un’altra sconfitta che fa scivolare lo Sporting Sala Consilina al sesto posto superata dalla Roma.

I capitolini saranno avversari nei quarti di Coppa Italia in programma nelle Marche giovedì 26, mentre vede proprio l’Ecocity portarsi a sole due lunghezze di ritardo. Nella prossima giornata i Draghi giocheranno in casa venerdì 20 con il CDM Genova che chiude la classifica. Sarà l’occasione per provare ad invertire questo trend negativo.