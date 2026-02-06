Oggi gli uffici del Comando di Polizia Municipale di Eboli hanno concluso le indagini relative a un grave episodio avvenuto ieri sera alla rotatoria di Santa Cecilia.

Durante un servizio di controllo della circolazione stradale gli agenti hanno intimato l’alt a una Ford Fiesta che procedeva con manovre pericolose verso Capaccio Paestum. Il conducente, anziché fermarsi, si è dato alla fuga innescando un inseguimento ad alta velocità (con punte di 140 km/h) lungo la SS18. Durante la corsa ha effettuato pericolosi sorpassi contromano, mettendo in serio pericolo l’incolumità degli agenti e degli altri automobilisti, riuscendo infine a far perdere temporaneamente le proprie tracce nei pressi di Ponte Barizzo.

Grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza di un’azienda agricola locale e ai riscontri documentali sul veicolo a noleggio gli investigatori sono risaliti a un 25enne residente a Capaccio Paestum. È stato riconosciuto senza ombra di dubbio dalla Municipale anche grazie al monitoraggio dei suoi profili social sui quali sono stati trovati numerosi filmati ritraenti corse clandestine e fughe dalle Forze dell’Ordine.

Dagli accertamenti in banca dati è emerso che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nell’abitazione della compagna ad Agropoli. La sua presenza in strada ha dunque configurato il reato di evasione, aggravato da una recidiva specifica perché era stato denunciato per lo stesso reato solo due giorni prima.

Dunque è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Sono state inoltre elevate pesanti sanzioni amministrative per plurime violazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza patente (circa 5.000 euro), velocità pericolosa e sorpassi irregolari, per un importo complessivo di circa 10.000 euro. Contestualmente, è stato richiesto l’aggravamento della misura cautelare in atto.