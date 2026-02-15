Tenta una truffa ma viene scoperto ed arrestato ad Eboli.

È quanto accaduto nel Rione Paterno. Un uomo dell’agro nocerino-sarnese, pregiudicato, ha tentato di raggirare un anziano raccontando di un incidente ad un familiare. L’uomo, tuttavia, non ha ceduto a richieste di denaro allertando i parenti che, a loro volta, hanno contattato la centrale dei Carabinieri.

Giunti sul posto i militari del Nucleo Operativo Radiomobile, guidati dal Capitano Serafino Palumbo, hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato.

Per il truffatore si sono aperte le porte del carcere di Fuorni.