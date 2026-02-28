Atto vandalico a Eboli dove è stata sradicata la stele in ricordo di Carmine Calò, Tenente Colonnello ucciso durante una missione di pace in Afghanistan.

L’opera commemorativa, installata diversi anni fa davanti alla chiesa di San Bartolomeo, è stata divelta dal basamento e i resti sono stati abbandonati lì.

Dopo l’episodio si è scatenata l‘indignazione della comunità ebolitana per un gesto di una “vergogna inaccettabile”. I cittadini chiedono a gran voce che venga installato il sistema di videosorveglianza nella piazza.

Dopo la segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti anche il parroco don Emmanuel Vivo e le autorità competenti per i primi rilievi. L’area è stata messa in sicurezza in attesa degli accertamenti necessari a individuare i responsabili.