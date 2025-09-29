Eboli: sorpreso a rubare gasolio dal cantiere dell’Alta Velocità, tenta la fuga ma viene bloccato dai poliziotti. Denunciato
Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria competente una persona residente nella provincia di Salerno per il furto di carburante all’interno del cantiere della nuova linea ferroviaria alta velocità Salerno – Reggio Calabria.
In particolare, nel corso di un servizio di vigilanza stradale, gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Eboli hanno notato un uomo che trascinava una tanica verso un’auto ferma in corsia di emergenza. Alla vista della pattuglia ha abbandonato il fusto sull’asfalto, tentando la fuga nelle campagne adiacenti approfittando dell’oscurità notturna per dileguarsi.
All’interno del veicolo gli agenti hanno trovato altre taniche piene di gasolio per un totale di 100 litri, del quale il conducente non era in grado di chiarire la provenienza.
Una volta accertato che il carburante era stato appena asportato da una gru presente nel cantiere TAV adiacente, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto.