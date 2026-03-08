Momenti di tensione ieri in piazza della Repubblica a Eboli, dove un uomo sarebbe stato brutalmente aggredito.

Protagonisti della vicenda sarebbero due persone del posto, un imprenditore e un giovane.

Secondo quanto ricostruito, l’imprenditore avrebbe rimproverato il giovane, figlio di un noto pregiudicato, che stava scorrazzando in bicicletta effettuando manovre pericolose. Il ciclista di pronta risposta avrebbe aggredito l’uomo provocandogli serie lesioni al volto e alla testa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno allertato i soccorsi. La vittima è stata così trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Al vaglio degli inquirenti l’accaduto e le eventuali responsabilità di cui il ciclista dovrà rispondere.