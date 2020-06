Eboli: pusher non si ferma all’alt, viene inseguito e ferisce un carabiniere. Denunciato

Non si ferma al posto di blocco dei Carabinieri, viene inseguito e ferisce un militare. Questo quanto accaduto sabato sera ad Eboli in via Romano.

Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, uno spacciatore già noto alle Forze dell’Ordine non si è fermato all’alt intimatogli dai militari dell’Arma ed è fuggito in auto. Inseguito, è stato bloccato tra via Nobile e via Romano. Il pusher però ha reagito ferendo un carabiniere che successivamente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

L’uomo, che non aveva la patente di guida, è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le condizioni di salute del militare ferito non desterebbero preoccupazione.

– Chiara Di Miele –