Eboli: perde il controllo dell’auto e finisce in un canale a bordo strada. Muore una donna

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi ad Eboli, lungo la Strada Provinciale 30B “Coda di Volpe”.

Probabilmente a causa di un malore una donna, A.G., 50enne del posto, a bordo di una Citroën Picasso, ha perso il controllo dell’auto finendo in un canale di irrigazione che costeggia la strada, restando incastrata tra le lamiere, sott’acqua.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni braccianti agricoli. Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Per estrarre il corpo dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Intervenuti, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Compagnia di Eboli, guidati dal Capitano Luca Geminale.

– Paola Federico –