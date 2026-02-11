Ieri la Polizia di Stato con il Commissariato di Battipaglia ha arrestato in flagranza di reato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti hanno scoperto che l’abitazione dell’indagato, in un complesso di edilizia popolare nel centro di Eboli, era divenuta nel tempo meta abituale di soggetti presumibilmente interessati all’acquisto di cocaina.

Pertanto la Polizia ha disposto un servizio di osservazione nei pressi della casa dell’uomo che è stato notato mentre rientrava e, alla vista dei poliziotti, ha mostrato un atteggiamento di evidente agitazione.

Informato della necessità di procedere alla perquisizione domiciliare, ha tentato di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza e cercando di allontanarsi. Per evitare conseguenze per l’incolumità dell’uomo e degli agenti si è reso necessario l’uso dei mezzi di contenimento. Solo successivamente l’uomo si è calmato consentendo di proseguire le operazioni.

Nel corso della perquisizione, all’interno della camera da letto sono stati trovati oltre 60 grammi di cocaina e crack, circa 8 grammi tra hashish e marijuana, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Su disposizione del pubblico ministero di turno l’indagato è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida del G.I.P.. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.