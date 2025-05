Sanzionati stamattina tre gestori di negozi di ortofrutta che avevano esposto la merce senza autorizzazione davanti ai loro negozi.

Due di questi sono gestiti da cittadini extracomunitari ed uno in particolare aveva completamente invaso il marciapiede in via Nazionale ostruendo la circolazione pedonale.

Ad ognuno di loro è stata elevata una multa di 200 euro ai sensi del regolamento di polizia urbana e alla seconda infrazione è prevista anche la chiusura dell’attività per cinque giorni.

“Saranno intensificati i controlli per il rispetto delle regolamentazioni per l’esposizione della merce – ha affermato l’assessore alla Polizia Municipale Corsetto -. Dobbiamo garantire che i prodotti ortofrutticoli della Piana del Sele non siano sottoposti a giacenza sulla pubblica strada dove si impregnano di monossido di carbonio. È una garanzia per avere a tavola prodotti integri. Inoltre bisogna evitare l’invasione delle merci sui marciapiedi”.