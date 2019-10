Nella giornata di ieri, dalle prime luci del mattino, i militari della Compagnia Carabinieri di Eboli, coordinati dal Capitano Luca Geminale, supportati dal Comando Provinciale di Salerno e dal Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito ad Eboli, in località Santa Cecilia e a Campagna un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio.

Nel corso dell’operazione è stata sequestrata una macelleria sulla litoranea per violazioni inerenti le norme sulla sicurezza sui luoghi del lavoro e quelle sanitarie.

Il proprietario, B.J., un extracomunitario 48enne di origini marocchine, ha opposto resistenza ai militari cercando anche di colpirli con una bombola del gas e ferendo lievemente un carabiniere. Il 48enne è stato arrestato e posto al regime dei domiciliari.

A Campagna è stato sorpreso M.S., 27enne extracomunitario intento a spacciare marijuana all’interno di un centro per richiedenti asilo. Nonostante il tentativo di fuga è stato bloccato e sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare. Al termine sono stati scoperti e sequestrati numerosi involucri di marijuana. Il 27enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Nel centro ebolitano, durante alcuni controlli serali alla circolazione stradale, sono stati denunciati due uomini poiché sorpresi alla guida senza patente. Bloccato, inoltre, un pregiudicato del posto, il 45enne G.M., arrestato poiché era evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto per il reato di concorso in un’estorsione. Anche per lui, regime dei domiciliari in attesa del rito direttissimo.

I controlli dei militari si sono estesi anche a due istituti di scuola superiore di Eboli dove, con l’ausilio delle unità cinofile, sono stati eseguiti passaggi a tappeto all’interno delle classi. Al termine delle operazioni i militari hanno scoperto e sequestrato diverse dosi di hashish e hanno segnalato due studenti minorenni all’Autorità Prefettizia poiché trovati in possesso di stupefacente.

– Claudia Monaco –